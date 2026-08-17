ജുബൈൽ ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
ജുബൈൽ: ഭാരതത്തിെൻറ 80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ജുബൈൽ ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ശ്രീനിവാസ് എൽ. നിധി ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത്. മാതൃരാജ്യത്തിെൻറ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത വീരദേശാഭിമാനികളുടെ ത്യാഗസ്മരണകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ട്, അവർ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തിെൻറ പുരോഗതിക്കും അഭിമാനത്തിനും കാരണക്കാരാകേണ്ടത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. നിഷ മധു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിെൻറ നന്മയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി വരുംതലമുറ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്നും, രാജ്യത്തിെൻറ വളർച്ചയിൽ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടേതായ പങ്ക് വഹിക്കണമെന്നും സ്കൂൾ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ ഖാലിഖ്, ഡോ. മുഹമ്മദ് അർഷാദ്, മുഹമ്മദ് ഫക്രുദീൻ അലി എന്നിവർ ആശംസിച്ചു. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം ചടങ്ങുകൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register