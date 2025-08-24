Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:43 AM IST

    ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ അ​സ​ഭ്യം; 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നൽകാൻ വി​ധി

    Indecency over the phone
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​വ​ഹേ​ള​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​യ​ക്കു​ക​യും ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ അ​സ​ഭ്യം വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത യു​വാ​വി​നോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. പ്ര​തി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ താ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട മാ​ന​സി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 90,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ല്‍ എ​തി​ര്‍ഭാ​ഗം ക​ക്ഷി കു​റ്റം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​വ​ര​വും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ വ​ഹി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​യോ​ട് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsphonecompansationindecency talk
    News Summary - Indecency over the phone; Law to provide 20,000 dirhams in damages
