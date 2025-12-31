Begin typing your search above and press return to search.
    31 Dec 2025 9:12 AM IST
    date_range 31 Dec 2025 9:12 AM IST

    വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന; വ​ല​ഞ്ഞ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    കേ​ര​ള-​യു.​എ.​ഇ ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ 4500 ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്​
    വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന; വ​ല​ഞ്ഞ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ വി​മാ​ന​നി​ര​ക്ക്​ കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ. ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​യും ക്രി​സ്മ​സും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ തി​രി​കെ​യെ​ത്താ​ൻ വ​ൻ തു​ക ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ മു​ട​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​യാ​ത്ര നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ള്ള​ത്. ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്​ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ നാ​ലും അ​ഞ്ചും ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ല വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളും.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ വാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​നി​ര​ക്ക് താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ തി​രി​കെ വ​രാ​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭി​ക്കും എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പ​ല​രും യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം പ​ല​ർ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലെ​യും അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​നി​ര​ക്ക് വി​വി​ധ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് 1200 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ 4500 ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് 1250 മു​ത​ൽ 1650 ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് 1200 മു​ത​ൽ 4500 ദി​ർ​ഹ​വും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്ന് 1200 മു​ത​ൽ 3250 ദി​ർ​ഹ​വും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 1300 മു​ത​ൽ 3300 ദി​ർ​ഹ​വു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​വി​ധ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത് അ​വി​ടെ നി​ന്ന് റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ചി​ല​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് 500 ദി​ർ​ഹ​മി​ന് മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 900 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​ക​ണം.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നു​ള്ള ചെ​ല​വും കൂ​ട്ടി​യാ​ൽ നേ​രി​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള തു​ക വ​രും.

    കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ സ്കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് കാ​ര​ണം ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

