Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    3 Dec 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:30 AM IST

    ഇൻകാസ്​ യു.എ.ഇ ദേശീയദിനാഘോഷം

    ഇൻകാസ്​ യു.എ.ഇ ദേശീയദിനാഘോഷം
    സോ​ന​പൂ​ർ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സോ​ന​പൂ​ർ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ക്ക് മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ. നാ​സ​ർ, ആ​ന​ന്ദ​ൻ, രാ​ജാ​റാം, ഫൈ​സ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ, ഫി​റോ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ടി​പ്പു അ​ഷ്റ​ഫ്, സ​ന്ദീ​പ് പൊ​ൻ​മോ​ത്ത്, റി​യാ​സ്, സി​ബി​ൻ മേ​ലേ​ട​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി.

