    23 Oct 2025 8:02 AM IST
    23 Oct 2025 8:02 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം ര​ചി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഫീ​നി​ക്സ് പ​ക്ഷി​യെ​പ്പോ​ലെ ചാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ച​രി​ത്ര​വു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​ന്നും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​സാ​ദ് കാ​ളി​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. ജാ​ബി​ർ, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു മ​നാ​ഫ്, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഞ്ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, ട്ര​ഷ​റ​ർ റോ​യ് മാ​ത്യു, എ.​വി. മ​ധു, ഹ​രി​ലാ​ൽ, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് പ​ഴ​ശ്ശി, സി​റാ​ജ് ക​ളി​യ​റ​വി​ട തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജോ​ജി​ത് തു​റ​മേ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

