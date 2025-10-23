ഇൻകാസ് ഷാർജ സ്വീകരണ യോഗംtext_fields
ഷാർജ: ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റിനിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം രചിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ചാരത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവുമാണ് കോൺഗ്രസിനെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. അബ്ദുൽ റഷീദ്. ഇൻകാസ് ഷാർജ കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദ് കാളിദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻ ഇൻകാസ് ഷാർജ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. വൈ.എ. റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എം. ജാബിർ, ഷാർജ ഇൻകാസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദു മനാഫ്, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജൻ ജേക്കബ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നവാസ് തേക്കട, ട്രഷറർ റോയ് മാത്യു, എ.വി. മധു, ഹരിലാൽ, ജഗദീഷ് പഴശ്ശി, സിറാജ് കളിയറവിട തുടങ്ങിയവർ ആശംസ നേർന്നു. ജോജിത് തുറമേൽ സ്വാഗതവും നൗഫാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
