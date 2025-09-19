Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Sept 2025 8:54 AM IST
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം’ പ​രി​പാ​ടി ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഓ​ണം ന​ന്മ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും ഓ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ന്മ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഷാ​ർ​ജ ആ​ർ.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. ന​സീ​ർ, കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി, ഇ​ൻ​കാ​സ് - ഐ.​ഒ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ വാ​ഴ​ശ്ശേ​രി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സാ​ർ താ​ജ്, ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ന​ദീ​ർ കാ​പ്പാ​ട്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. ജാ​ബി​ർ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ര​ഞ്ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ.​വി. മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ഷാ​ജി​ലാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റോ​യി മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം കൂ​ടാ​തെ ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, പു​ലി​ക്ക​ളി, തെ​യ്യം, തി​രു​വാ​തി​ര, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ പ​തി​പ്പി​ച്ച ത​ൻ​ഹ നി​യാ​സ് ക​ണ്ണേ​ത്ത്, കെ. ​ജ​യ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ മാ​ളി​ക​യി​ൽ, റാ​ഫി പ​ട്ടേ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ങ്ങാ​ട്, സ​ലീം ചി​റ​ക്ക​ൽ, റെ​ജി​ന മ​നോ​ജ്, മാ​യ ദി​നേ​ശ് എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ർ.​ജെ. ദീ​പ​കും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ​യും ന​ട​ന്നു.

