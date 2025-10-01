Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Oct 2025 7:05 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 7:05 AM IST

    ഇൻകാസ്​ ഷാർജ ഓണാഘോഷം 12ന്

    ഇൻകാസ്​ ഷാർജ ഓണാഘോഷം 12ന്
    ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ൻ​കാ​സ് ഓ​ണം 2025’ ന്‍റെ വി​ളം​ബ​ര യാ​ത്ര​ക്ക് ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​അ​ജ്മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ഇ​ൻ​കാ​സ് ഓ​ണം 2025’ ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള വി​ളം​ബ​ര​യാ​ത്ര​ക്ക് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​നി​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. ജാ​ബി​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു എ​ബ്ര​ഹാം, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജി പ​രേ​ത്ത്, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​എ. ബി​ജു, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ദീ​പ് നെ​ന്മാ​റ, യു.​എ.​ഇ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബി.​എ. നാ​സ​ർ, ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ​ഫ്, ബി. ​അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, ഷാ​ജി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ.​വി. മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റോ​യ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ, സ്റ്റേ​റ്റ്, ജി​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
