ഇൻകാസ്​ ഷാർജ ഓണാഘോഷം 12ന്

ഇൻകാസ് ഷാർജ ഓണാഘോഷം 12ന്text_fields
ഷാർജ: ഇൻകാസ് യു.എ.ഇ നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഒക്ടോബർ 12ന് അജ്മാൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ നടത്തുന്ന ‘ഇൻകാസ് ഓണം 2025’ ന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിളംബരയാത്രക്ക് ഇൻകാസ് ഷാർജ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി.
ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇൻകാസ് ഷാർജ പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. അബ്ദുൽ മനാഫ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഇൻകാസ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജന. സെക്രട്ടറി എസ്.എം. ജാബിർ, ട്രഷറർ ബിജു എബ്രഹാം, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പരേത്ത്, ഓണാഘോഷ ജന. കൺവീനർ സി.എ. ബിജു, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. വൈ.എ. റഹീം, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് നെന്മാറ, യു.എ.ഇ ഇൻകാസ് ഭാരവാഹികളായ ബി.എ. നാസർ, ഷിജി അന്ന ജോസഫ്, ബി. അശോക് കുമാർ, ഷാജി ഷംസുദ്ദീൻ, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം എ.വി. മധു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഇൻകാസ് ഷാർജ ജന. സെക്രട്ടറി നവാസ് തേക്കട സ്വാഗതവും ട്രഷറർ റോയ് മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇൻകാസ് നാഷനൽ, സ്റ്റേറ്റ്, ജില്ലാ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
