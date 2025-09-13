Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 8:52 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഷാ​ർ​ജ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ

    ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഷാ​ർ​ജ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ
    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം’ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ ലു​ലു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ (ആ​ർ.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ) ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന്​ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, സം​ഘ​നൃ​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​യ​സ പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. ന​സീ​ർ, കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി, ഇ​ൻ​കാ​സ് - ഐ.​ഒ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ വാ​ഴ​ശ്ശേ​രി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ർ.​ജെ. ദീ​പ​കും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    News Summary - Incas Sharjah Onam Celebration Day
