Madhyamam
    18 Aug 2025 9:28 AM IST
    18 Aug 2025 9:28 AM IST

    ഇൻകാസ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്​ സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഇൻകാസ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്​ സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന-​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​വി. മ​ധു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. വൈ.​എ റ​ഹീം, ഇ​ൻ​കാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​സ്.​എം ജാ​ബി​ർ, ബി. ​അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ​ഫ്, അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സാ​ർ താ​ജ്, അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ, പ്ര​സാ​ദ് കാ​ളി​ദാ​സ്, ജി​ജു പി. ​തോ​മ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് മ​ന്ദ​ങ്കാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ഷാ​ജി​ലാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റോ​യ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​ഷാ​ർ​ജ ആ​ർ.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ത്തി. 200 ഓ​ളം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ലു​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

