ഇൻകാസ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്​ സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇൻകാസ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ഷാർജ: ഇൻകാസ് ഷാർജ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നിസാർ തളങ്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇൻകാസ് ഷാർജ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് എ.വി. മധു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ജന. സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രകാശ്, ട്രഷറർ ഷാജി ജോൺ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. വൈ.എ റഹീം, ഇൻകാസ് നേതാക്കളായ എസ്.എം ജാബിർ, ബി. അശോക് കുമാർ, ഷിജി അന്ന ജോസഫ്, അഡ്വ. അൻസാർ താജ്, അഡ്വ. സന്തോഷ് നായർ, പ്രസാദ് കാളിദാസ്, ജിജു പി. തോമസ്, നൗഷാദ് മന്ദങ്കാവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇൻകാസ് ഷാർജ ജന. സെക്രട്ടറി പി. ഷാജിലാൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ റോയ് മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇൻകാസ് ഷാർജ കമ്മിറ്റി സെപ്റ്റംബർ 15ന് ഷാർജ ആർ.കെ കൺവെൻഷൻ സെൻററിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടത്തി. 200 ഓളം പേർ രക്തദാന ക്യാമ്പിലും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലുമായി പങ്കെടുത്തു.
