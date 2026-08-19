Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബാഡ്മിന്‍റൺ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 11:45 AM IST

    ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റും കുടുംബ സംഗമവും ഒരുക്കി ഇൻകാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റും കുടുംബ സംഗമവും ഒരുക്കി ഇൻകാസ്
    cancel
    camera_alt

     ഇൻകാസ് ദുബൈ–കോട്ടയം ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ‘കെ.എൽ–05സ്മാഷ് കപ്പ് 26’ ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റ്​ ചടങ്ങ്​

    ദുബൈ: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻകാസ് ദുബൈ–കോട്ടയം ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ‘കെ.എൽ–05സ്മാഷ് കപ്പ് 26’ ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റും കുടുംബസംഗമവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവും മീഡിയ പാനലിസ്റ്റുമായ അഡ്വ. വസന്ത് സിറിയക് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ്​ ജിസ് ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദുബൈ ഇൻകാസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ റഫീക്ക് മട്ടന്നൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇൻകാസ് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിഥുൻ രാജു ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി. സ്റ്റേറ്റ് വർക്കിങ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ബാലകൃഷ്ണൻ അലിപ്ര, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഷൈജു അമ്മാനപ്പാറ, ബഷീർ നരണിപ്പുഴ, ട്രഷറർ ദിലീപ്, ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ജോഷ്വാ ജേക്കബ്, സുനിൽ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഇവന്‍റ്​ കോഓർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രുതി എസ്. നായർ പരിപാടിയുടെ ഏകോപനവും അവതരണവും നിർവഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീൻ സിജോ ജോയ് സ്വാഗതാും ട്രഷറർ ഫിലിപ്പ് മെൽവിൻ തോമസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:badmintonexpatriate
    News Summary - INCAS Organises Badminton Tournament and Family Gathering
    Similar News
    Next Story
    X