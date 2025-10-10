Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:36 AM IST

    ഇൻകാസ്​ ഓണാഘോഷം ഞായറാഴ്ച

    ഇൻകാസ്​ ഓണാഘോഷം ഞായറാഴ്ച
    യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്‍കാ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ല്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്‍കാ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ജ്മാ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ല്‍.​എ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍, മു​ന്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ സാ​ദി​ഖ് അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​ന്‍കാ​സ് യു.​എ.​ഇ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ദു​ബൈ​യി​ല്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഇ​ന്‍കാ​സി​ന്റെ എ​ട്ട് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​ളം​ബ​ര യാ​ത്ര​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി.

    അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, തി​രു​വാ​തി​രി​ക്ക​ളി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഇ​ന്‍കാ​സി​ന്റെ എ​ട്ട് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കും. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും തു​ട​ർ​ന്ന്​ വാ​ദ്യ​മേ​ള​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ന​ട​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് മേ​നോ​ന്‍ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ക്കും. യു.​എ.​ഇ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​നി​ൽ അ​സീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു എ​ബ്രാ​ഹം, ഓ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​എ. ബി​ജു, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജി പ​രേ​ത്, ഷാ​ജി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ​ഫ്, സി​ന്ധു മോ​ഹ​ൻ, ബി.​എ നാ​സ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി, ഹി​ദാ​യു​ത്തു​ല്ല, ടൈ​റ്റ​സ് പു​ല്ലൂ​രാ​ൻ, അ​ന​ന്ത​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

