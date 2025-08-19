Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Aug 2025 5:58 AM IST
    19 Aug 2025 5:58 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഓ​ണം 2025ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഓ​ണം 2025ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഓ​ണം 2025ന്റെ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​അ​ജ്മാ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​കാ​സ് ഓ​ണം 2025ന്റെ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങ് നാ​ഷ​ന​aൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, മു​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തും.

    ഗാ​യ​ക​ൻ വി​ധു പ്ര​താ​പ് ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡും മ​റ്റ് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ട്ട് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം, ഓ​ണം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. വി​ശ​ദ​രൂ​പം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. ജാ​ബി​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​എ. ബി​ജു, ഫൈ​ന​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു അ​ബ്ര​ഹാം, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജി എ​സ്. നാ​യ​ർ, റി​സ​പ്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ​ഫ്, സി​ന്ധു മോ​ഹ​ൻ, ഷാ​ജി പ​രേ​ദ്, ബി.​എ. നാ​സ​ർ, പോ​ൾ പൂ​വ​ത്തേ​രി​ൽ, വി​ഷ്ണു വി​ജ​യ​ൻ, ടി.​പി. അ​ഷ​റ​ഫ്, റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, എ.​വി. മ​ധു, ഫാ​മി അ​ജ്മാ​ൻ, ഗീ ​വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ണി​ക്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​ന്ത​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

