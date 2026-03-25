    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 March 2026 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 9:57 AM IST

    ഇൻകാസ് നേതൃത്വ കൺവെൻഷൻ

    ദുബൈ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകാസ് നേതൃത്വ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇൻകാസ് ദുബൈ പ്രസിഡന്‍റ്​ റഫീക്ക് മട്ടന്നൂരിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൺവെൻഷൻ ഇൻകാസ് നാഷണൽ പ്രസിഡന്‍റ്​ സുനിൽ അസീസ് ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു.

    പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനായി സമഗ്ര വികസന നയം നടപ്പിലാക്കാൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന് സാധിക്കുമെന്ന്​ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയത്തിനായി ഇൻകാസ് പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് യോഗത്തെ ഓൺലൈനിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ് എം.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ബാലൻ പവിത്രൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലിപ്ര തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

    TAGS:conventionLeadershipgulfUAEINCAS
    News Summary - Incas Leadership Convention
    Similar News
    Next Story
    X