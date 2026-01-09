Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Jan 2026 9:19 AM IST
    date_range 9 Jan 2026 9:19 AM IST

    ഇൻകാസ്-ജവഹർ ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലബ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്

    ഇൻകാസ്-ജവഹർ ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലബ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്
    ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ജ​വ​ഹ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ഫു​ജൈ​റ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ജ​വ​ഹ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ക്ല​ബ് (ജെ.​സി.​സി) ഫു​ജൈ​റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫു​ജൈ​റ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്റ​റി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ്​ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ജെ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​ര​ഞ്ജ് സ​ന്തോ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​മോ​നി കെ. ​വി​നോ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ജു മാ​ത്യു മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​സി. ഹം​സ, ലെ​സ്റ്റി​ൻ ഉ​ണ്ണി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​തേ​ഷ് ന​മ്പ​റോ​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജോ​യ് ഇ​ഞ്ചി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം മ​നാ​ഫ്, ജെ.​സി.​സി കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ജി​ൽ വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ണ്ടി, സ്മി​ത കെ.​സി, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ൽ അ​മീ​ൻ, ഡെ​യ്ൻ ബി​ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ൺ​പ​തോ​ളം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി. ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഡോ. ​മോ​നി കെ. ​വി​നോ​ദും ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ജെ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വി​ബ്​​ജി​യോ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി​ജി സ​ന്തോ​ഷ്, ന​സീ​റ റാ​ഫി, രേ​ഷ്മ റി​നു, ചി​ഞ്ചു ലാ​സ​ർ, ജി​ജി ജി​നീ​ഷ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, റോ​ജി​നി വി​നീ​ഷ്, ഷീ​ബ ബി​നു, ലി​ൻ​ഡ റോ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജെ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന്ന എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ജി​നീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി നെ​യ്ത​ൻ ജോ ​റോ​ണി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

