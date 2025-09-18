Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:28 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:28 AM IST

    ഇൻകാസ് ഫുജൈറ ഓണാഘോഷം

    ഇൻകാസ് ഫുജൈറ ഓണാഘോഷം
    ഫു​ജൈ​റ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ ‘മ​നം നി​റ​ച്ച് പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ജു മാ​ത്യു ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​സി. ഹം​സ, ലെ​സ്റ്റി​ൻ ഉ​ണ്ണി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​തേ​ഷ് ന​മ്പ​റോ​ൺ, ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി​ജോ​യ് ഇ​ഞ്ചി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, നാ​സ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, സു​ബൈ​ർ ഇ.​ടി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ഡ്വ. ന​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നാ​സ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ആ​ന​ന്ദ​ക്കു​ട്ട​ൻ, പ്രേ​മി​സ് പോ​ൾ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സീ​നി ജ​മാ​ൽ, ഷ​ജി​ൽ വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ണ്ടി, അ​നീ​ഷ് ആ​ന്‍റ​ണി, ഷാ​ജി പൂ​ക്കൊ​ട്ട്‌, ജോ.​ ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ. ​മ​നാ​ഫ്, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​യൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​സേ​ര​ക​ളി, മി​ഠാ​യി പെ​റു​ക്ക​ൽ, സു​ന്ദ​രി​ക്ക് പൊ​ട്ടു​തൊ​ട​ൽ, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും, ബീ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി​യും മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

