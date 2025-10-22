Begin typing your search above and press return to search.
    22 Oct 2025 9:11 AM IST
    ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഫു​ജൈ​റ ജ​വ​ഹ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഫു​ജൈ​റ ജ​വ​ഹ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഫു​ജൈ​റ ജ​വ​ഹ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ക്ല​ബ് ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഫു​ജൈ​റ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​വ​ഹ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ജു മാ​ത്യു​വി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​വും ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്​​റു​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​വ​ഹ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ക്ല​ബ് അ​ഥ​വാ ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ജെ.​സി.​സി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക​ലാ,കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യ​ക്തി​ത്വ​വി​കാ​സം, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ, ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ക്ല​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തും. ക്ല​ബി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക്ല​ബ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​നു ജോ​ൺ ക്ല​ബി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്രേ​മി​സ് പോ​ൾ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി അ​നു​ര​ഞ്ജ് സ​ന്തോ​ഷും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ആ​ൻ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ജി​നീ​ഷും സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ൽ ആ​മീ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), നെ​യ്ത​ൻ ജെ. ​റോ​ണി (ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ആ​ന്‍റ​ണി മ​നു (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഡെ​യ്ൻ ബി​ജോ​യ് (ആ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), നി​ദാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ (സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ് ബാ​ഡ്ജ് അ​ണി​യി​ച്ചു. കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ജി​ൽ വ​ട​ക്കേ​ക​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്മി​ത കെ.​സി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ല​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ഞ്ജീ​വ് മേ​നോ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജോ​യ് ഇ​ഞ്ചി​പ​റ​മ്പി​ൽ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​സി ഹം​സ, ലെ​സ്റ്റി​ൻ ഉ​ണ്ണി, വ​ർ​ക്കി​ങ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നാ​സ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​തേ​ഷ് നം​ബോ​റോ​ൻ, ഐ​.​ഐ.​എ​സ്.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ അം​ഗം മ​നാ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ് ബി​ജു ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ന​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൂ​റോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

