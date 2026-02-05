Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 7:10 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ടീം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ഫു​ജൈ​റ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ലാ ക​മ്മ​റ്റി, ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​പ്പ​ർ​ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 2 ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ എ​ഫ്.​സി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ യൂ​സ​ഫ് ക​ൽ​ഫാ​ൻ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ 16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വ​ഫ എ​ഫ്.​സി വേ​ങ്ങ​ര ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഖാ​ദി​സി​യ ഖോ​ർ​ഫു​കാ​ൻ റ​ണ്ണേ​ഴ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി​യും മ​ല​പ്പു​റം കെ.​എം.​സി.​സി ടീം ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ ചൂ​ര​ക്കോ​ട്, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മ​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജീ​ഷ് മു​ണ്ട​ക്ക​ൽ, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ മ​ട​പ​റ​മ്പി​ൽ, കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, നാ​സ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, ന​ദീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്ന് നേ​തൃ​തം ന​ൽ​കി.

