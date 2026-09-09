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    ഇൻകാസ് മുന്നണി വിജയം അഭിമാനകരം

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    ഇൻകാസ് മുന്നണി വിജയം അഭിമാനകരം
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    ഷാർജ: ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇൻകാസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മതേതര ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വിജയം അഭിമാനകരമാണെന്നും മുന്നണിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ച വോട്ടർമാരെ സംഘടനയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും യു.എ.ഇ നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ്​ സുനിൽ അസീസ്, സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സിക്രട്ടറി യേശുശീലൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    അസോസിയേഷന്‍റെ പുതിയ ടീമിന്​ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നതോടൊപ്പം അംഗങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്‍റെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക്​ കഴിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Incas Fronts victory is a matter of pride
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