    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 7:11 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം
    കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ര​ങ്ങ​ത്തി​ന്​ ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദു​ബൈ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ര​ങ്ങ​ത്തി​ന്​ സ്വീ​ക​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ത​സ്​​ലിം ക​രീ​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജാ​റാം കെ. ​മോ​ഹ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ നാ​സ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി. ​പ​വി​ത്ര​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റി​യാ​സ്, സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ലൈ​മാ​ൻ ക​റു​ത്ത​ക്ക, താ​രി​സ്, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​ഫി കെ.​കെ, ആ​ഷി​ഫ് വി.​എ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ക്കീ​ർ പാ​മ്പ്ര, ജി​യോ പോ​ൾ, ര​ഞ്ജി​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, പ്ര​സാ​ദ് എ.​ബി, സ​ജി മി​സ്ബ എ​ന്നി​വ​രും നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും യോ​ഗ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.

    ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ഓ​രോ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ര​ങ്ങ​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ മി​സ്ബ യൂ​ന​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

