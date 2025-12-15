Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:44 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം
    ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഹ​ദ് വെ​ട്ടൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ക്കും ല​ഡു​വും പാ​യ​സ​വും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​യു. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഇ​ൻ​കാ​സ് കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ടി.​എം. നി​സാ​ർ, നി​ബു സാം ​ഫി​ലി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് വ​ട​ക​ര, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജി​കു​മാ​ർ, നാ​സ​ർ ആ​ലം​കോ​ട്, ഓ​സ്റ്റി​ൻ, എ.​ടി. റി​യാ​സ്, റി​യാ​സി​ദ്ദീ​ൻ, ര​ജീ​ഷ് കൊ​ടോ​ത്ത്, സു​ധീ​ഷ് കൊ​പ്പം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

