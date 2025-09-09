Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:31 AM IST

    ഇൻകാസ്‌ ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റ്

    ഇൻകാസ്‌ ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റ്
    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ഡ്‌​മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ൻ എം.​പി. ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ്‌ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ഡ്‌​മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ടീം ​യു.​ഡി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. യു.​ബി.​സി ടീം ​ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഖി​സൈ​സ്‌ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ സ്പോ​ർ​ട്സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്‌ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. മു​ൻ എം.​പി ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ്‌ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ ദു​ബൈ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫി​റോ​സ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ്റ്റേ​റ്റ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ്‌ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ കോ​ച്ചി​ങ്​ ക്യാ​മ്പ്​ ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ്‌ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി. ​പ​വി​ത്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മു​ൻ ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൻ താ​രം സ​ന്തോ​ഷ്‌ ത​ളി​ക്കു​ള​ത്തി​നെ​യും ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​ഗാ​സ​ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 27 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ യു.​എ.​ഇ ടീ​മി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ശീ​ല​ക​യാ​യി​രു​ന്ന നി​ബ മ​നോ​ഹ​ര​നെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗം പാ​ള​യം പ്ര​ദീ​പ്‌, ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ. നാ​സ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ്‌ ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, ബ​ഷീ​ർ ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ, വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ലൈ​മാ​ൻ ക​റു​ത്താ​ക്ക, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രി​ഷ്‌ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ അം​ഗം താ​രി​സ്‌, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ത​സ്‌​ലിം ക​രീം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ. ആ​ഷി​ഫ്‌, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ ചേ​റ്റു​വ, റാ​ഫി കോ​മ​ള​ത്ത്, നി​ലോ​ഫ​ർ, ഷി​ഹാ​ബ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ജി​യോ പോ​ൾ, ന​ജീ​ബ്, ജ​ബീ​ഷ്, നാ​സ​ർ, ഖാ​ലി​ദ് തോ​യ്ക്കാ​വ്, മ​നീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​കെ. ഷാ​ഫി, സു​ധി സാ​ല, അ​നീ​സ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ജെ​ൻ​സ​ൺ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജാ​റാം മോ​ഹ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മി​സ്‌​ബ യൂ​നു​സ്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:badminton tournamentgulfUAEINCAS
