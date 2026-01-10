Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:47 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ഫു​ജൈ​റ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ ചാ​പ്റ്റ​ർ മി​ർ​ബ​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ധ്വ​നി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ ചാ​പ്റ്റ​ർ മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ത്സ​ൻ പ​ട്ടാ​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​എ​ൽ. ഗോ​പി, ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു രാ​ജ​ൻ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ, ഖോ​ർ​ഫ​ഖാ​ൻ ആ​വ​ണി പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു കെ. ​പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദി​ഷ ലി​തേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഞ്ജ​ലി ബി​ജു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ഞ്ജ​ലി ബി​ജു (കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ദി​ഷ ലി​തേ​ഷ് (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), അ​ശ്വ​തി മ​നോ​ജ്‌ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ശ​ര​ത് കു​മാ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), സ​ന്ധ്യ ശ​ര​ത് കു​മാ​ർ(​ജോ. കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

