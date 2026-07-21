Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 July 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 8:09 AM IST

    പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും അനുമോദന സമ്മേളനവും

    text_fields
    bookmark_border
    uae
    cancel
    camera_alt

    റാക് സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമാ പാരിഷ് മിഷൻ 2026-2027 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വർഗീസ് പാപ്പച്ചൻ നിർവഹിക്കുന്നു

    റാസൽഖൈമ: റാക് സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമാ പാരിഷ് മിഷൻ 2026-2027 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും 10,12 ക്ലാസിൽ വിജയം നേടിയവരെയും അഖിലേന്ത്യ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയ സിറിൽ ജോസഫ് ജോണിനെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു. ഇടവക വികാരി ഫാ. ഷിജു ഫിലിപ്പിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വർഗീസ് പാപ്പച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജെഫിൻ ജോ. മാത്യു പ്രവർത്തനരൂപരേഖ അവതരിപ്പിച്ചു. എബി പി. തോമസ്, സൂരജ് ജോൺ, ഹെൽന തങ്കം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിജി എബ്രഹാം, ലിബി സ്റ്റാൻലി, ഷീബ രാജു എന്നിവർ പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    സെക്രട്ടറി ഷാജി തോമസ് സ്വാഗതവും വർഗീസ് ജോർജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഗായകസംഘത്തിന്റെയും റാക് യൂത്ത്സിന്റെയും സാം സ്‌കറിയ, നോയൽ നോഹ എന്നിവരുടെയും ഗാന ശുശ്രൂഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു. റോയ്സ് കാപ്പിയുഴത്തിൽ, ജോളി കോശി മാമ്മൻ, സ്റ്റാൻലി വർഗീസ്, തോമസ് വർഗീസ്, ബിനുമോൻ രാജു, സുനിൽ നൈനാൻ ജിൻസി വിജി, ലിജോ ജോൺ, ദിയ മറിയം ഷാജി, മിഷേൽ മറിയ എബ്രഹാം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - "Inauguration and Felicitation Ceremony"
    Similar News
    Next Story
    X