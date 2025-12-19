Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:25 AM IST

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ലാ അ​ബൂ​ദ​ബി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലീം ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സു​രേ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ജീ​ഷ്, സ​മാ​ജം സം​ഘ​ട​ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ, സ​മാ​ജം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ, വ​നി​താ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലാ​ലി സാം​സ​ൺ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ലാ അ​ബൂ​ദ​ബി​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ ​ജോ​സ​ഫ് സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​ജ​നി പ്ര​ശാ​ന്ത്, മ​നി​ല പ്ര​വീ​ൺ, ഗോ​പ​ൻ ടോ​മി​ച്ച​ൻ, വേ​ണു പ്ര​ശാ​ന്ത്, മി​ഥു​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

