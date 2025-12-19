പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും കുടുംബസംഗമവുംtext_fields
അബൂദബി: കലാ അബൂദബി ജീവകാരുണ്യ-സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. മുഹമ്മദ് റഫീക്ക് അധ്യക്ഷനായി. അബൂദബി മലയാളി സമാജം പ്രസിഡന്റ് സലീം ചിറക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി സുരേഷ് പയ്യന്നൂർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ജയചന്ദ്രൻ, കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജീഷ്, സമാജം സംഘടന ചെയർമാൻ യേശുശീലൻ, സമാജം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിസാർ, വനിതാ വിങ് കൺവീനർ ലാലി സാംസൺ സംസാരിച്ചു. കലാ അബൂദബിസെക്രട്ടറി പ്രവീൺ കുമാർ, ട്രഷറർ ജോ ജോസഫ് സംസാരിച്ചു. ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ലേഡീസ് കൺവീനർ രജനി പ്രശാന്ത്, മനില പ്രവീൺ, ഗോപൻ ടോമിച്ചൻ, വേണു പ്രശാന്ത്, മിഥുൻ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register