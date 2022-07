cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഹ​ത്ത​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഹ​ത്ത പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്​ അ​ൽ കെ​ത്​​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം നാ​ല്​ മി​നി​റ്റ് ആ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ​എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു മി​നി​റ്റ്​ 17 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ അ​ജ്ഞാ​ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ-​ട്രാ​ഫി​ക്​ കേ​സു​ക​ൾ​പോ​ലും ഹ​ത്ത​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

ഹ​ത്ത​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​മാ​ണ്​ കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2021ൽ 1,255,863 ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ ഹ​ത്ത​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. 2022ൽ ​ഇ​തു​വ​രെ 135,909 വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഹ​ത്ത​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യെ​ന്നും കേ​ണ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്​ അ​ൽ കെ​ത്​​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

In Hatha, the police set up in one minute and 17 seconds in an emergency.