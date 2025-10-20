Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Oct 2025 8:07 AM IST
    20 Oct 2025 8:07 AM IST

    ഐ.​എം.​എ കു​മ​ര​കം വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഐ.​എം.​എ കു​മ​ര​കം വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ കു​മ​ര​കം ശാ​ഖ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (ഐ.​എം.​എ) കു​മ​ര​കം ശാ​ഖ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘ദി ​കെ-​ഫാ​ക്ട​ര്‍’ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ 200ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന്യൂ​റോ​സ​ര്‍ജ​നും ഐ.​എം.​എ ദേ​ശീ​യ മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഡോ. ​എ. മാ​ര്‍ത്താ​ണ്ഡ പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ല​ക്‌​സ് ഫ്രാ​ങ്ക്‌​ലി​ന്‍, കേ​ര​ള മു​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ദേ​ശീ​യ എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​രി​യ​ര്‍ ബ്യൂ​റോ ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് ബെ​ന​വ​ന്‍, ഐ.​എം.​എ. കെ.​എ​സ്.​ബി. ഓ​വ​ര്‍സീ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി (ഒ.​എ.​സി) ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​നി​ഗ​ല്‍ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് (ഐ.​ബി.​പി.​ജി) പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ് ഷാ ​എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​എം.​എ. കു​മ​ര​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ബേ​ന​സീ​ര്‍ ന​ദാ​ഷ ഹ​ക്കീ​മി​ന് ഡോ. ​സൗ​ദ വ​ള​പ്പി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ മെ​ഡ​ല്‍ അ​ണി​യി​ച്ചു.

