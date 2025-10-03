Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    3 Oct 2025 9:22 PM IST
    3 Oct 2025 9:22 PM IST

    അനധികൃത തലമുടി മാറ്റിവെക്കൽ ക്ലിനിക്​: ദുബൈയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    ഏഷ്യൻ വംശജനാണ്​ ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്​
    fake hair transplant clinic
    വ്യാജ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് ക്ലിനിക്ക്

    ദുബൈ: ലൈസൻസില്ലാതെ അനധികൃതമായി തലമുടി മാറ്റിവെക്കൽ ക്ലിനിക്​ നടത്തിയ യുവാവിനെ ദുബൈ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റുചെയ്തു. ദുബൈ ഹെൽത്ത്​ അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച്​ ദുബൈ പൊലീസിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിരുദ്ധ വകുപ്പ്​ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് താമസ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന​ വ്യാജ ക്ലിനിക്ക്​ കണ്ടെത്തിയത്​.

    മൂന്ന്​ ബെഡ്​റൂമുള്ള ഫ്ലാറ്റിലെ ഒരു റൂമിലായിരുന്നു​ ശാസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ​. മുടി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള നിരവധി മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അനസ്​തേഷ്യക്ക്​ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, അണുവിമുക്​ത ഉപകരങ്ങൾ, വിവിധ തരം മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവയും പരിശോധനയിൽ പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

    ഫ്ലാറ്റിലെ രണ്ട്​ റൂമുകൾ താമസത്തിനായാണ്​ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്​. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്​ ഉപഭോക്​താക്കളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നത്​. മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ക​ണ്ടുകെട്ടിയ പൊലീസ്​ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു.

    അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ ചികിത്സകൾ ഉപഭോക്​താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്​ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം യു.എ.ഇയിലെ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ദുബൈ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ചികിത്സകൾക്ക്​ അംഗീകൃത കേന്ദ്രങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. ചികിത്സ തേടുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ സേവന ദാതാക്കളുടെ ലൈസൻസ്​, യോഗ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്​ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇത്തരം വ്യാജ ചികിത്സകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണമെന്നും​ ദുബൈ പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു.

    TAGS:Dubaidubai policeGulf NewsDubai Health AuthorityHair transplantation
    News Summary - Illegal hair transplant clinic: One arrested in Dubai
