Madhyamam
    15 May 2026 10:49 AM IST
    15 May 2026 10:49 AM IST

    ഐ.ഐ.സി ഓപണ്‍ ചെസ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്​ നാളെ ആരംഭിക്കും

    അബൂദബി: ഐ.ഐ.സി. ഓപ്പണ്‍ ചെസ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്​ മേയ്​ 16, 17 തിയ്യതികളില്‍ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്​ലാമിക് സെന്‍റര്‍ അബൂദബി ചെസ് അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് ടൂര്‍ണമെന്‍റാണിത്. ഐ.ഐ.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് മല്‍സരങ്ങള്‍. ജൂനിയര്‍, സീനിയര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ കളിക്കാര്‍ മാറ്റുരയ്ക്കും. മേയ്​ 16ന് ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നാല്​ മണി മുതല്‍ അണ്ടര്‍ 16 വിഭാഗത്തിലെ ജൂനിയര്‍ മത്സരങ്ങളും, 17ന്​ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതല്‍ ഓപ്പണ്‍ കാറ്റഗറി മത്സരങ്ങളും നടക്കും.

    രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലുമായി ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകള്‍, മെഡലുകള്‍, ട്രോഫികള്‍ എന്നിവ സമ്മാനിക്കും. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അബൂദബി ചെസ് അക്കാദമി ജനറല്‍ മാനേജര്‍ അഹമ്മദ് സദാഹ്, ഐ.ഐ.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ അബ്ദുല്‍ റഊഫ് അഹ്‌സനി, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കെ.വി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, യു. അബ്ദുല്ല ഫാറൂഖി, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ വി.പി.കെ അബ്ദുല്ല, ട്രഷറര്‍ അസീസ് കാളിയടന്‍, അഡ്മിന്‍ സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ല നദ്​വി, പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ അബ്ദുല്‍ ബാസിത്, സ്പോര്‍ട്സ് വിങ് കണ്‍വീനര്‍ ഹംസ നടുവില്‍, സി.കെ ഹുസൈന്‍ മലപ്പുറം, മുത്തലിബ് പയ്യന്നൂര്‍, പി.ടി റഫീഖ്, ഹൈദര്‍ ബിന്‍ മൊയ്ദു, അനീഷ് മംഗലം എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

    TAGS:chess tournamentabudabhiIICu.a.e
