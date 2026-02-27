Begin typing your search above and press return to search.
    സ്​നേഹവിരുന്നൊരുക്കി ഇഫ്താറുകൾ

    കെ.എം.സി.സി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി

    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ഇഫ്താർ

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സാ​ദി​ഖ് തി​രു​വ​ത്ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി. ​പ​വി​ത്ര​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വെ​ട്ടു​കാ​ട്, മ​ണ്ഡ​ലം നി​രീ​ക്ഷ​ക​നും ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​മാ​യ അ​ബു ഷെ​മീ​ർ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷ​മീ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത്ത്, ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ജം​ഷീ​ർ പാ​ടൂ​ർ, ജി​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യം​ഗം അ​ഷ​റ​ഫ് കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, വ​നി​ത വി​ങ്​ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ബി മ​നാ​ഫ്, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സ്ന ന​ബീ​ൽ, ജി​ല്ലാ ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റി​സ്മ ഗ​ഫൂ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യം​ഗം നെ​ബു ഹം​സു, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബീ​ന സി​റാ​ജ്, മി​ന്ന​ത്ത് കോ​യ​മോ​ൻ, ഐ​ഷ ഷ​റ​ഫു, വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ക്കീ​ർ കു​ന്നി​ക്ക​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ ചൊ​വ്വ​ല്ലൂ​ർ, മു​സ​മ്മി​ൽ ത​ല​ശേ​രി, ത​ൻ​വീ​ർ കാ​ള​ത്തോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സൂ​ൽ ഖാ​ൻ, ജ​ലീ​ൽ, വ​നി​ത വി​ങ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ജീ​ന ഫൈ​സ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നോ​ബ​ർ ഷെ​യ്ക്ക്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷം​സീ​ന നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ല്യാ​സ് എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ർ, ന​സീ​ബ് കു​ര​ഞ്ഞി​യൂ​ർ, പി.​എം റ​ഈ​സ്, ഷാ​ജി​ത ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്​​ലം വൈ​ല​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ്​

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ത​വാം റി​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​നി​ന്‍റെ ഐ​ക്യം, ക​രു​ണ, സ​ഹോ​ദ​ര്യം, ദാ​ന​ധ​ർ​മം എ​ന്നീ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം. ഇ​ഫ്‌​താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ നി​ന്നും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ന​യ്ക്ക​ൽ, റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി, ഇ.​കെ. സ​ലാം, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​അ​നു​മോ​ദ​നം. അ​ൽ ഐ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    കെ.​ഇ.​സി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    കെ.​ഇ.​സി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഷാ​ർ​ജ നെ​സ്റ്റോ മി​യ മാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​ഇ.​സി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഷാ​ർ​ജ നെ​സ്റ്റോ മി​യ മാ​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​യും ബി​സി​ന​സു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ​

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഐ​ക്യ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സ്നേ​ഹ​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച്​ വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കെ.​ഇ.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഇൻകാസ്​ ദുബൈ കോഴിക്കോട്​ ജില്ല കമ്മിറ്റി

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഖി​സൈ​സ് വു​ഡ്​​ലം​പാ​ർ​ക്ക്​ സ്കൂ​ളി​ൽ നോ​മ്പു​തു​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഇ​ഫ്താ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജ​യ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​റാ​മ​ല, ട്ര​ഷ​റ​ർ മൂ​സ മാ​ട്ടാ​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ദം എ​ട​വ​ന ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും പ്ര​കാ​ശ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ഫ്താ​റി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഫു​ജൈ​റ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഷാ​ർ​ജ എ​ന്നീ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യു.​എ.​ഇ ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    യു.​എ.​ഇ ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ക​രാ​മ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലിം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സി.​ഒ.​ഒ സ​ലീം വ​ലി​യ​ക​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ ഖാ​ദ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​ബീ​ർ പ​രീ​ത് മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നൗ​ഷാ​ദ് ഖാ​ദ​ർ, സാ​ദി​ഖ് പോ​ക്കാ​ക്കി​ല്ല​ത്ത്, അ​ജ്മ​ൽ നൂ​ർ​ദ്ദീ​ൻ, ഷ​ക്കീ​ർ സ​ത്താ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് ഉ​പ്പാ​ട്ട്, ശി​ഹാ​ബ് ഖാ​ദ​ർ, അ​ന​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യൂ​സ​ഫ​ലി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

