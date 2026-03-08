Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 March 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:40 PM IST

    ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്​ പര​ന്നൊഴുകി ഇഫ്താർ മാധുര്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ആഗോള തലത്തിൽ 600 ഗ്രാമങ്ങൾക്ക്​ ഇഫ്താർ കിറ്റ്​ വിതരണം ചെയ്ത്​ ഇന്‍റർനാഷണൽ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ
    ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്​ പര​ന്നൊഴുകി ഇഫ്താർ മാധുര്യം
    cancel
    camera_alt

    ഇന്‍റർനാഷണൽ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇഫ്താർ കിറ്റ്​ വിതരണം ചെയ്യുന്നു

    അജ്മാന്‍: യു.എ.ഇയിലെ ഇന്‍റർനാഷണൽ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ റമദാൻ സംരംഭം വഴി 600 ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇഫ്താർ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു. റമദാനിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 225,000 ഇഫ്താർ ഭക്ഷണങ്ങളും 16,000 ത്തിലധികം ഭക്ഷണ പാഴ്സലുകളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. യു.എ.ഇയുടെ മാനുഷിക സമീപനത്തെയും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെയും ഈ പദ്ധതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. ഖാലിദ് അൽ ഖാജ പറഞ്ഞു. റമദാൻ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഫീൽഡ് ടീമുകളും വിദേശ ഓഫീസുകളും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സഹായം കൃത്യസമയത്തും മാന്യമായും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി സംഘടന ഈ വർഷം പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്​.

    പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും മാനുഷികമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി കാര്യക്ഷമമായ വിതരണവും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്തൃ രാജ്യങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​.

    പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഫലം അളക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ഫീൽഡ് നിരീക്ഷണ​ സംവിധാനവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളികൾ, സ്കൂളുകൾ, വീടുകൾ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണം, കിണറുകൾ കുഴിക്കൽ തുടങ്ങിയ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പുറമേ, സകാത്ത് വിതരണം, ഈദ് വസ്ത്രം, അടിയന്തര മാനുഷിക കേസുകൾക്കുള്ള സഹായം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് റമദാൻ, മാനുഷിക സംരംഭങ്ങൾ സംഘടന തുടർന്നും നടപ്പിലാക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് സംഘടനയെ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച യു.എ.ഇക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ദാതാക്കളെയും ഗുണഭോക്താക്കളെയും അൽ ഖാജ നന്ദി അറിയിച്ചു, റമദാനിന്‍റെ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iftargulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Iftar sweets spread to villages
    Similar News
    Next Story
    X