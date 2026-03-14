    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 March 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 9:00 AM IST

    ചാലാട് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ഇഫ്താർ മീറ്റ്​

    ചാലാട് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ മീറ്റിൽനിന്ന്

    ഷാർജ: ചാലാട് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഇഫ്താർ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഷാർജ അൽ ഖാനിലുള്ള ലാവെൻഡർ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പ​ങ്കെടുത്തു.സി.വി റുഫൈസിന്‍റെ പ്രാർഥനയോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്‍റ്​ സി.എച്ച്​ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ. സിദ്ധീഖ് പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

    സെക്രട്ടറി എം.കെ.പി സുനീത് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിച്ചു. എ.വി സാബിത് ആശംസ അർപ്പിച്ചു. എൻ.കെ ഫാറൂഖ്, ​കെ.പി ഇല്യാസ്, റിഷാദ് അലി, റംഷാദ്, പി. ഷഫീഖ്, എം.കെ.പി സജീർ, കെ.വി അസ്‌ലം, കെ.എം ശാക്കിർ. വി.കെ.പി ഇഖ്​ലാസ്, എം.കെ നവാസ്, കെ.പി ഇജാസ്, മശൂഖ്, ബി.കെ മുനീർ, ശഹദ്, എം.കെ.പി ഷാഹിദ്, എ.വി സലീത്, ഇസ്ഹാഖ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തസ്‌ലം നന്ദി പറഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsIftar Meetgulf news malayalam
    News Summary - Iftar meet
