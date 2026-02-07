Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    7 Feb 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 8:52 AM IST

    ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി

    പെ​ർ​മി​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം
    ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി
    ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ, ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക​കാ​ര്യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​കു​പ്പാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    റ​മ​ദാ​ൻ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പ്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​കു​പ്പി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. അം​ഗീ​കൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ച് ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും, ചാ​രി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ റ​മ​ദാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ വ​ർ​ക്ക് സെ​ക്ട​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ​ബ ദാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.​

    സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്​ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വ​കു​പ്പ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ന്ന​ത്​ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ഫ്താ​ർ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പെ​ർ​മി​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി

    പെ​ർ​മി​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം

