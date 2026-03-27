നമ്പർ പ്ലേറ്റ്​ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പൊലീസ്​ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യാം

Posted Ondate_range 27 March 2026 8:58 AM IST
Updated Ondate_range 27 March 2026 8:58 AM IST
നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പൊലീസ് ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം
News Summary - If you lose your number plate, you can report it on the police app.
ദുബൈ: കനത്ത മഴയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്താൽ ദുബൈ പൊലീസ് ആപ്പിൽ റിപോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ലോസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും ഫീസടച്ച് ആപ്പ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
ഫീസും സമയവും
1. സർട്ടിഫിറ്റ് ഫീസ്-50 ദിർഹം
2. നോളജ് ദിർഹം-10 ദിർഹം
3. ഇന്നോവേഷൻ ദിർഹം-10 ദിർഹം
4. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വ്യക്തിപരമായ അപേക്ഷ -100 ദിർഹം
5. നടപടിക്രമങ്ങളുടെ സമയം-മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ
കണ്ടെത്തിയ സാധനങ്ങൾ റിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫീസ് ഇല്ല
