    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 March 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 8:58 AM IST

    നമ്പർ പ്ലേറ്റ്​ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പൊലീസ്​ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യാം

    നമ്പർ പ്ലേറ്റ്​ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പൊലീസ്​ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യാം
    ശക്തമായ മഴയിൽ ദുബൈയിലെ റോഡിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്​ ട്രാഫിക്​ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദുബൈ പൊലീസ്​

    ദുബൈ: കനത്ത മഴയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്താൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആപ്പിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യാമെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ലോസ്റ്റ്​ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും ഫീസടച്ച്​ ആപ്പ്​ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

    ഫീസും സമയവും

    1. സർട്ടിഫിറ്റ്​ ഫീസ്​-50 ദിർഹം

    2. നോളജ്​ ദിർഹം-10 ദിർഹം

    3. ഇന്നോവേഷൻ ദിർഹം-10 ദിർഹം

    4. പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനുകളിൽ വ്യക്​തിപരമായ അപേക്ഷ -100 ദിർഹം

    5. നടപടിക്രമങ്ങളുടെ സമയം-മൂന്ന്​ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ

    കണ്ടെത്തിയ ​സാധനങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യാൻ ഫീസ്​ ഇല്ല

    News Summary - If you lose your number plate, you can report it on the police app.
