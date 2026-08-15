സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് വ്യവസായ പ്രമുഖർ

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് വ്യവസായ പ്രമുഖർtext_fields
തുടരട്ടെ, മുന്നേറ്റങ്ങളിലേക്കുള്ള ജൈത്രയാത്ര ഡോ. ജോയ് ആലുക്കാസ്, (ചെയർമാൻ, ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്)
‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 80 വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം അതിന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. ഭൂതകാലമല്ല, മറിച്ച് ഭാവിയിലേക്ക് കുതിക്കാനുള്ള ആവേശഭരിതമായ ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളുമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ അസാധാരണമാക്കുന്നത്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും, അത് സ്വദേശത്തായാലും വിദേശത്തായാലും, ശാന്തമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നിലല്ല, മുന്നിലാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ, നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിജയ പ്രയാണം മാത്രമല്ല ആഘോഷിക്കുന്നത്, തടസ്സങ്ങളെ അവസരങ്ങളായും സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളായും മാറ്റുന്ന വ്യക്തമായ ബോധത്തെക്കൂടിയാണ്. അലസതക്ക് പകരം പ്രതീക്ഷയും, ആശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം ധൈര്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും എന്റെ അഗാധമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യ ഇന്ന് സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്തുകയല്ല, അത് ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള പുതുവഴികൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്.
ഉൾക്കരുത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും പ്രതീകം അബ്ദുൽ സലാം കെ.പി. (വൈസ് ചെയർമാൻ, മലബാർ ഗ്രൂപ്)
ഇന്ത്യ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ത്യാഗങ്ങളെയും ദീർഘ വീക്ഷണമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും ആദരവോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഉൾക്കരുത്തിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും പ്രതീകമായി ആഗോളതലത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയും സംരംഭങ്ങളുടെ ഊർജസ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തിൽ ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും നേടിയിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, പൊതുവായ പൈതൃകത്തെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം, വൈവിധ്യങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റാം, അതോടൊപ്പം, മികവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും അവസരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിക്കാം. ഏവർക്കും അഭിമാനപൂർവമായ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു.
മാറ്റത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളിലൂടെ... ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ (സ്ഥാപക ചെയർമാൻ, ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ)
80 വർഷം മുൻപ് ഈ മാസം ചെങ്കോട്ടക്ക് മുകളിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വന്തം പതാക ഉയർന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ, അതേ പതാക വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും, പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇന്ന് ഏറെ പുരോഗതി കൈവരിച്ച വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുപകരം സ്വന്തമായി ചിപ്പുകൾ നിർമിച്ച, സ്വന്തം സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ രാജ്യം, ആദ്യമായി പൂർണമായും ഇന്ത്യൻ നിർമിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇത്തവണ പരേഡ് നടത്തും. തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യയും യഥാർത്ഥ ഹരിത പരിവർത്തനവും രൂപപ്പെടുത്തിയ വികസിത ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രമേയം ആ മാറ്റത്തെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
80 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ആരോഗ്യ പരിചരണ രംഗത്തിന് പറയാനുള്ളത്. രോഗശാന്തിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ആയുർവേദത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ആ അനന്തരാവകാശം ഒരിക്കലും അപ്രത്യക്ഷമായില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ആധുനിക ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിലൂടെ അത് മുന്നേറി. ഒരു ദശാബ്ദം മുൻപ് ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാർക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ പരിചരണത്തിന്റെ ലഭ്യതയും തുടർച്ചയും വ്യാപിപ്പിച്ചു. റോബോട്ടിക് സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ധരിക്കാവുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ നൂതന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക നിർമാണം ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലിനിക്കൽ മികവിനെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്കുയർത്തുകയാണ്.
ലളിതമായ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലം ദൃശ്യമാണ്. സങ്കീർണമായ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയോ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയോ അത്യാധുനിക കാൻസർ ചികിത്സയോ ആകട്ടെ, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ വിപുലമായ പരിചരണത്തിനായി രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രോഗികൾക്കുള്ള മികച്ച ആരോഗ്യ പരിചരണ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ അതിവേഗം ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തദ്ദേശീയമായി ചിപ്പുകൾ നിർമിച്ചും, 6ജി പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചും, ആഭ്യന്തര ചിപ്പ്-ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലൂടെയും ഇന്ത്യ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും സ്വാശ്രയത്വം നേടി. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മിഷൻ, പി.എം സൂര്യ ഘർ യോജന, മിഷൻ ലൈഫ് എന്നിവയിലൂടെ ഊർജ്ജ മേഖലയിലും വലിയ ഹരിത പരിവർത്തനമാണ് സാധ്യമാകുന്നത്.
1987ൽ ഞാൻ ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ ദുബൈയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിരവധി വർഷങ്ങൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ഓരോ ശ്വാസത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അടുത്തറിയുന്ന മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുമായി മാതൃരാജ്യത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
ആസ്റ്റർ അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസിനെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പ്രത്യേകം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരേയൊരു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ കമ്പനി ഞങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ന്, ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് രാജ്യത്തെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതേ വിശ്വാസം ഗൾഫിലും മറ്റൊരു വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവിടെ ആസ്റ്റർ 40 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനമാണ്.
ഗൾഫിലുടനീളം ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളും സമാന്തരമായി വളരുന്നത് കാണാനുള്ള അസാധാരണമായ അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിൽനിന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധ്യമായത് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ദിർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ്. യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം, യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റും അബൂദബി ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വം, അവരുടെ തുടർച്ചയായ സഹകരണം എന്നിവ ഏറ്റവും ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൊന്നായി പരിണമിച്ചു.
സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം 100 ബില്യൺ ഡോളർ കവിഞ്ഞു; ഇത് 200 ബില്യണിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ വർഷം മേയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അബൂദബി സന്ദർശനം, തന്ത്രപ്രധാന ഊർജ സഹകരണം, പ്രതിരോധം, സമുദ്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പുതിയ കരാറുകളും ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലേക്ക് 500 കോടി ഡോളറിന്റെ യു.എ.ഇ നിക്ഷേപം, മൈത്രി പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയുള്ള വെർച്വൽ ട്രേഡ് കോറിഡോർ, രൂപ-ദിർഹം നേരിട്ടുള്ള വ്യാപാരം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ, ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കഥ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമാണ്. 80-ാം വയസ്സിൽ ഒരു വലിയ വിപണിയായി മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഒരു രാജ്യം - സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഊർജ്ജത്തിലും സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശക്തിയിലും ഗൗരവമേറിയതും സ്വയം ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ ഒരു ശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിന്റെ ആ ശാന്തവും ആകർഷകമല്ലാത്ത ഏത് ജോലിയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനോടും, അവർ എവിടെയായിരുന്നാലും പങ്കുവെക്കാനുളളത്, 80 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ സ്വയം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമായി മാറിയതിൽ അഭിമാനിക്കാം എന്നതാണ്. ധൈര്യത്തോടെയും സ്വന്തം നിബന്ധനകളോടെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആ നിർമാണ ദൗത്യം നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ തുടരാം...ജയ് ഹിന്ദ്.
മുറുകെപ്പിടിക്കാം, പവിത്രമായ പാരമ്പര്യം ഡോ. ഷരീഫ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, (ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, എ.ബി.സി കാർഗോ ഗ്രൂപ് ഓഫ് കമ്പനീസ്)
ഇന്ത്യ അഭിമാനകരമായ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രനിമിഷത്തിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക് അടിത്തറ പാകിയ ധീര ദേശസ്നേഹികളെയും രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സമുന്നതരായ രക്തസാക്ഷികളെയും ഈ വേളയിൽ ആദരവോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അവരുടെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ ഓർമകൾ ഓരോ പൗരന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയായി എക്കാലവും നിലനിൽക്കും.
എട്ടുപതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഈ യാത്രാവേളയിൽ ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളെയും നഗരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസന മുന്നേറ്റങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റി. ഈ വളർച്ചയുടെ വേഗം കൂട്ടേണ്ടതും, ഭാവി തലമുറക്കായി സുസ്ഥിരമായ ഒരു നാളെയെ പടുത്തുയർത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ‘നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം’ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ പവിത്രമായ പാരമ്പര്യം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രനിർമിതിക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം.
വ്യവസായ രംഗത്തും സംരംഭകത്വത്തിലും യുവതലമുറ കാണിക്കുന്ന ആവേശവും നവീന ആശയങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് പുതിയ കരുത്ത് പകരുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ കുതിപ്പും ഉൽപാദന മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയും ഇന്ത്യയെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇതോടൊപ്പം, അടിയുറച്ച പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ ബന്ധം ഇന്ന് അഭൂതപൂർവമായ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ചരിത്രപരമായ കൂട്ടായ്മ നവീകരണം, നിക്ഷേപം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയിലൂടെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെയും, യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളെയും ഏറ്റവും മികച്ച ലോജിസ്റ്റിക്സ് ശൃംഖലയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വികസന മുന്നേറ്റത്തിൽ സജീവമായി പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എ.ബി.സി കാർഗോ ഗ്രൂപ് അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ പൈതൃകവും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷകളും നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട്, കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അണിചേരാം.
സാഭിമാനം, ഈ ആഘോഷം ഷംലാൽ അഹമ്മദ് (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഇന്റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ്, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്)
ഇന്ത്യ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൊണ്ടാടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ, ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നാം അഭിമാനത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ നവീനാശയങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, സംരംഭകത്വം, ആഗോള നേതൃത്വം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഈ മഹത്തായ യാത്ര, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും കഴിവുകളുടെയും പ്രതിഫലനമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാനും, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കാനും, വികസിതവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഭാവിയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമായി തുടർന്നും സംഭാവനകൾ നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ.
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