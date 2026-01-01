ഇടപ്പാളയം കാർണിവൽ ലോഗോ പ്രകാശനംtext_fields
ദുബൈ: ഇടപ്പാളയം കാർണിവലിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം എടപ്പാൾ ഫോറം സെന്ററിൽ നടന്നു. എടപ്പാൾ ഫോറം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ലത്തീഫ് വി.പി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കൈരളി ടി.വി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹെഡ് ജമാൽ വട്ടംകുളം, ജനപ്രതിനിധികളായ നജീബ്, അബ്ദുൽ മജീദ് കഴുങ്കിൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇടപ്പാളയം ദുബൈ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഫഖ്റുദ്ദീൻ കഴുങ്കിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അബൂദബി ചാപ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ആഷിക്ക് കൊട്ടിലിൽ, ദുബൈ ചാപ്റ്റർ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി മജീദ് തിരുത്തി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം നജീബ് കല്ലിങ്ങൽ, നൗഫൽ വട്ടംകുളം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എടപ്പാളും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും നിന്നായി യു.എ.ഇയിലുള്ള മുഴുവൻ നാട്ടുകാരും ഒന്നിക്കുന്ന വേദിയായിരിക്കും ഇടപ്പാളയം കാർണിവൽ എന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
