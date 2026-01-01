Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Jan 2026 3:33 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 3:33 PM IST

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ട​പ്പാ​ൾ ഫോ​റം ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് വി.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ട​പ്പാ​ൾ ഫോ​റം സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. എ​ട​പ്പാ​ൾ ഫോ​റം ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് വി.​പി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കൈ​ര​ളി ടി.​വി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ഹെ​ഡ് ജ​മാ​ൽ വ​ട്ടം​കു​ളം, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ക​ഴു​ങ്കി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ ക​ഴു​ങ്കി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ആ​ഷി​ക്ക് കൊ​ട്ടി​ലി​ൽ, ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് തി​രു​ത്തി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ന​ജീ​ബ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ വ​ട്ടം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ട​പ്പാ​ളും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ന്നാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​രും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ൽ എ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

