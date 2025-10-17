Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എ.ഇയിൽ ഐ.സി.പി ഫീസുകൾ ഘഡുക്കളായി അടക്കാം

    10ബാങ്കുകൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്​
    യു.എ.ഇയിൽ ഐ.സി.പി ഫീസുകൾ ഘഡുക്കളായി അടക്കാം
    ദുബൈ: ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകൾ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഘഡുക്കളായി അടക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്‍റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്​, കസ്റ്റംസ്​ ആൻഡ്​ പോർട്​ സെക്യൂരിറ്റി(ഐ.സി.പി). ‘ദ അതോറിറ്റി അറ്റ്​ യുവർ സർവീസ്​’ എന്ന പേരിലാണ്​ പുതിയ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്​.

    ജൈടെക്സ്​ ഗ്ലോബൽ 2025ന്‍റെ ഭാഗമയാണ്​ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. യു.എ.ഇയുടെ സാമൂഹിക വർഷാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമയാണ്​ താമസക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്​. സംരംഭത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 10ബാങ്കുകൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്​.

    ബാങ്കുകളുടെ ക്രഡിറ്ററ്​ കാർഡ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ 500 ദിർഹമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഫീസുകൾ മൂന്നുമുതൽ 12വരെ ഘഡുക്കളായി അടക്കാവുന്നതാണ്​. ഈ സേവനത്തിന്​ പലിശ ഈടാക്കുകയുമില്ല. ഫസ്​റ്ററ്​ അബൂദബി ബാങ്ക്​, അബൂദബി ഇസ്​ലാമിക്​ ബാങ്ക്​, അബൂദബി കൊമേഴ്​ഷ്യൽ ബാങ്ക്​, എമിറേറ്റ്​സ്​ ഇസ്​ലാമിക്​ ബാങ്ക്​, എമിറേറ്റ്​സ്​ എൻ.ബി.ഡി, കൊമേഴ്​ഷ്യൽ ബാങ്ക്​ ഓഫ്​ ദുബൈ, ഷാർജ ഇസ്​ലാമിക്​ ബാങ്ക്​, മഷ്​രിഖ്​ ബാങ്ക്​, റാക്​ ബാങ്ക്​, കൊമേഴ്​ഷ്യൽ ഇന്‍റർനാഷണൽ ബാങ്ക്​ എന്നിവയാണ്​ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ബാങ്കുകൾ.

    സാ​ങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിന്​ അനുസരിച്ച്​ പുതിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാട്​ രീതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന്​ ഐ.സി.പി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ സുഹൈൽ സഈദ്​ അൽ ഖൈലി പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്​താക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറക്കാനും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ചിലവുകൾ നടത്താനും ഇത്​ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ സേവനം ലഭിക്കുന്നതിന്​ ബാങ്കുകളുടെ കാൾ സെന്‍ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റു സേവന ചാനലുകൾ വഴിയും ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്​.

    News Summary - ICP fees in the UAE can be paid in installments
