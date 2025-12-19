Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:01 AM IST

    ഐ.​സി.​പി സൈ​ക്ലി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം

    40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം റേ​സി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി
    ഐ.​സി.​പി സൈ​ക്ലി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം
    ഐ.​സി.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൈ​ക്ലി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഫെ​ഡ​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി, സി​റ്റി​സ​ൺ​ഷി​പ്, ക​സ്റ്റം​സ് ആ​ൻ​ഡ് പോ​ർ​ട്ട് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി (ഐ.​സി.​പി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൈ​ക്ലി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ന് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഹു​ദൈ​രി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ബ​ഹു​ദൂ​രം പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ 40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പു​രു​ഷ​വി​ഭാ​ഗം റേ​സി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി​യാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യി ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ കി​റി​ൽ മി​ല്ല​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. മൂ​ന്ന് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഒ​രേ ടീം ​ത​ന്നെ പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ത്ത​ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​യി.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ടീ​മി​നാ​യി മാ​ഡി ബ്ലാ​ക്ക് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ചു​നി​ന്ന മാ​ഡി ബ്ലാ​ക്കി​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​നം ടീ​മി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്കം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​പി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

