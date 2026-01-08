Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.സി.എ.ഐ വാര്‍ഷിക സെമിനാര്‍ അബൂദബിയിൽ

    ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ(​ഐ.​സി.​എ.​ഐ) അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ വാ​ർ​ഷി​ക സെ​മി​നാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 37ാമ​ത് വാ​ര്‍ഷി​ക സെ​മി​നാ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ(​ഐ.​സി.​എ.​ഐ) അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ര്‍. ‘ത​രം​ഗ് 26: പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ല്‍’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​മി​നാ​ര്‍ ജ​നു​വ​രി 10, 11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ല്‍ കോ​ണാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​മി​നാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത് ജി.​സി.​സി സി.​എ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സും ന​ട​ക്കും. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ആ​റ് ഐ.​സി.​എ.​ഐ ജി.​സി.​സി ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    യു.​എ.​ഇ വ്യ​വ​സാ​യ, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​സി. അ​ണ്ട​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും യു.​എ.​ഇ സ്‌​പേ​സ് ഏ​ജ​ന്‍സി ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ സ​ലാ​മ അ​ല്‍ ഹാ​ജ് അ​ല്‍ അ​വാ​ദി, ലി​വ ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ അ​ഡ്വ​സേ​ഴ്‌​സ് സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നും മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ര്‍ട്ണ​റു​മാ​യ ഹാ​ഷിം കു​ദ്സി, സാ​ഹ​സി​ക​ത​യി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ മി​ച് ഹ​ച് ക്രാ​ഫ്റ്റ്, ബി.​എ​ൻ.​ഡ​ബ്ല്യു ഡ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ സി.​എ അ​ങ്കു​ര്‍ അ​ഗ​ര്‍വാ​ള്‍, അ​ധ്യാ​പ​ക​നും യൂ​ട്യൂ​ബ​റു​മാ​യ ഫൈ​സ​ല്‍ ഖാ​ന്‍(​ഖാ​ന്‍ സാ​ര്‍) തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​രു​പ​തി​ലേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍ സെ​മി​നാ​റി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കും.

    ബോ​ളി​വു​ഡ് ഗാ​യ​ക​ന്‍ പാ​പോ​ണി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി ജ​നു​വ​രി 11ന് ​ന​ട​ക്കും. ബി​സി​ന​സ് എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ്, ഫി​നാ​ന്‍സ് എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ്, യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ര്‍ഷി​പ്പ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ചെയർമാൻ എൻ.വി കൃഷ്ണൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ സി.എ രോഹിത് ദയമ, സെക്രട്ടറി സി.എ പ്രിയങ്ക ബിർള, ട്രഷറർ സി.എ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് എന്നിവർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

