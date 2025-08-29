Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​എ.​എ​സ് വ​നി​താ​വേ​ദി ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഐ.​എ.​എ​സ് വ​നി​താ​വേ​ദി ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഐ.​എ.​എ​സ് വ​നി​താ​വേ​ദി ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ (ഐ.​എ.​എ​സ്) വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഐ.​എ.​എ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​എ.​എ​സ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച റൈ​സ്​ (റീ​ച്ച്, ഇ​ൻ​സ്​​പെ​യ​ർ, സ​പ്പോ​ർ​ട്ട്, എം​പ​വ​ർ) കു​ടും​ബ ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങും നി​യ​മ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കു​ക വ​ഴി പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് പോ​സി​റ്റി​വ് ദി​ശ ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    കു​ടും​ബ​വ​ഴ​ക്കു​ക​ൾ ജാ​തി, മ​തം, വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഇ​ന്ന​ത്തെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, വി​ഷ​യ​ത്തെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ് സെ​മി​നാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​സ​ജി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ഡ്വ. ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ൻ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ നി​ഷ ര​ത്ന​മ്മ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ഐ.​എ.​എ​സ് ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​കെ. പ്ര​ദീ​പ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

