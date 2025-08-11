Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഐ.​എ.​എ​സ്​ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഐ.​എ.​എ​സ്​ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്കം
    ഐ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് ഐ.​എ.​എ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ 300ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ത്തെ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ർ​ജ പ്രൈ​വ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ താ​ഹി​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മെ​ഹ്റ​സി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യ പ്ര​മോ​ദ് മ​ഹാ​ജ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ, ബ​ദ്രി​യ അ​ൽ ത​മീ​മി (മാ​നേ​ജ​ർ ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്) ഇ​ൻ​ഫോ സ്കി​ൽ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​സ്റീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഐ.​എ.​എ​സ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​ണ് ഏ​ഴു ദി​വ​സ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും വി​നോ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം, ടീം ​വ​ർ​ക്ക്, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത എ​ന്നി​വ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദു​ബൈ ഇ​ൻ​ഫോ സ്കി​ൽ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ 15 വ​രെ ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ശി​ല്പ​ശാ​ല​ക​ൾ, ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സു​ക​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ലാ​സ്മു​റി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​നും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ഉ​ത​കു​ന്ന വേ​ദി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​ഒ​രു​മി​ച്ചു ന​ട​ത്തും. വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം, അം​ഗീ​കാ​രം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

