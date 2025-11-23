Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 12:21 PM IST

    ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 10ന്​ ​മു​മ്പ്​ ന​ൽ​ക​ണം
    ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നു
    ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്

    എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ ഡി​സം​ബ​ർ 19, 20, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ‘ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് പ​നോ​ര​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ത്തും. അ​ഞ്ചു മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള സി​നി​മ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 10ന്​ ​മു​മ്പാ​യി ഐ.​എ.​എ​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ മി​ഥു​ന്​ ഒ​രു യു.​എ​സ്.​ബി ഡ്രൈ​വി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണം.

    ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ഐ.​എ.​എ​സ്​ സ്റ്റാ​ളി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ഭി​നേ​ത്രി​യു​മാ​യ സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സോ​ണി​യ റ​ഫീ​ഖ്, മോ​ഹ​ന​വീ​ണാ വാ​ദ​ക​ൻ പോ​ളി വ​ർ​ഗീ​സ്, ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റും സി​നി​മാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

