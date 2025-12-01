Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:14 AM IST

    ഐ.​എ.​എ​സ് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സും

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി
    ഐ.​എ.​എ​സ് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സും
    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ (ഐ.​എ.​എ​സ്) യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര ക​രി​യ​ർ എ​ൻ​റി​ച്ച്‌​മെ​ന്‍റ്​ കോ​ൺ​ക്ലേ​വാ​യ ക​രി​യ​ർ ഐ​ഡി​യാ​സും ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 2, 3 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​രി​യ​ർ ഐ​ഡി​യാ​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി.

    ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ 3.30ന് ​ഐ.​എ.​എ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ല​ബാ​ർ പോ​ർ​ട്ട് എം.​ഡി​യു​മാ​യ എ​ൽ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘മോ​ൾ​ഡി​ങ്​ മൈ​ൻ​ഡ്​​സ്​ മാ​ജി​ക്ക​ലി’ എ​ന്ന മാ​ജി​ക്ക് മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ഷ​ൻ നാ​ലി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ശേ​ഷം, ക​രി​യ​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് സെ​ഷ​ൻ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട്, എ​ൽ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഐ.​എ.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ 1.30 വ​രെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വി​നാ​യു​ള്ള സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ഗ​ല്ഭ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്​ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​രീ​ക്ഷാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക, ആ​ധു​നി​ക പ​ഠ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ക​രി​യ​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ്, സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, ആ​ഗോ​ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര സെ​ഷ​നി​ൽ ജോ​മി പി.​എ​ൽ, ജി.​എ​സ്. ശ്രീ​കി​ര​ൺ, മ​നു രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി റി​സോ​ഴ്സ് വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

