Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:02 AM IST

    അബൂദബിയിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടപ്പിച്ചു

    അബൂദബിയിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടപ്പിച്ചു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​ർ​ഷി​ക ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ അ​തോ​റി​റ്റി (അ​ഡാ​ഫ്സ) അ​ട​പ്പി​ച്ചു. ഡേ ​മാ​ർ​ട്ട് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി​യാ​ണ് പൂ​ട്ടി​ച്ച​ത്. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തോ​റി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​നം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കും. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 800555 ന​മ്പ​റി​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഡാ​ഫ്സ പൊ​തു​ജ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

