Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാർജ ഈദ്ഗാഹിന്​ ഹുസൈൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 March 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 10:41 AM IST

    ഷാർജ ഈദ്ഗാഹിന്​ ഹുസൈൻ സലഫി നേതൃത്വ നൽകും

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാർജ ഈദ്ഗാഹിന്​ ഹുസൈൻ സലഫി നേതൃത്വ നൽകും
    cancel

    ഷാർജ: ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തോട്​ ചേർന്നുള്ള ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈദ്ഗാഹിന് ഇത്തവണയും ഷാർജ മസ്​ജിദുൽ അസീസ് ​ഖത്തീബും പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനുമായ ഹുസ്സൈൻ സലഫി നേതൃത്വം നൽകും. ഷാർജ ഡിപ്പാർട്മെന്‍റ്​ ഓഫ് ഇസ്​ലാമിക് അഫേഴ്സിന്‍റെ അനുമതിയോടെയാണ് ഈദ്ഗാഹ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പെരുന്നാൾ ദിവസം രാവിലെ കൃത്യം 6.40ന് നമസ്​കാരം ആരംഭിക്കും. സ്​ത്രീകൾക്ക് നമസ്​കാരത്തിനായി പ്രത്യേകം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിശാലമായ കാർ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വുളു ചെയ്ത് മുസല്ലയുമായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന്​ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക്​: 050 4546998.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:eidgahSharjahleadHussain Salafi
    News Summary - Hussain Salafi to lead Sharjah Eidgah
    X