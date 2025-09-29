Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹം​സ​ഫ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:42 AM IST

    ഹം​സ​ഫ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹം​സ​ഫ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഹം​സ​ഫ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം അം​ഗ​ത്വ ഹം​സ​ഫ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പി.​എ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്​ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ൽ​ഘാ​ട​നം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹം​സ തൊ​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ഒ. ​മൊ​യ്‌​ദു, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്രാ​മ്പ, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം​വാ​തു​ക്ക​ൽ കാ​മ്പ​യി​നെ കു​റി​ച്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​എ​ച്ച്.​ നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹ​സൈ​നാ​ർ ബീ​യ​ന്ത​ടു​ക്ക, പി.​ടി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സി.​എ. ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, സി​ദ്ദീ​ഖ്​ ചൗ​ക്കി, ആ​സി​ഫ് ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​ഫി പ​ള്ളി​പ്പു​റം, മു​നീ​ർ ബേ​രി​ക, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബേ​രി​ക, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ങ്ങാ​ട്, ഖാ​ലി​ദ് പാ​ല​ക്കി, എ.​ജി.​എ. റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സൈ​ഫു​ദീ​ൻ മൊ​ഗ്രാ​ൽ, ഹ​സ്ക​ർ ചൂ​രി, റ​ശീ​ദ് ആ​വി​യി​ൽ, റാ​ശി​ദ് പ​ട​ന്ന, നം​ഷാ​ദ് പൊ​വ്വ​ൽ, മ​ൻ​സൂ​ർ മ​ർ​ത്യാ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ലം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​സീ​സ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ജി​ല്ല വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Humsafar Welfare Scheme Membership Promotion Campaign
    Similar News
    Next Story
    X