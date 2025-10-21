Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹം​സ​ഫ​ർ അം​ഗ​ത്വ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:39 AM IST

    ഹം​സ​ഫ​ർ അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹം​സ​ഫ​ർ അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഹം​സ​ഫ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഹം​സ​ഫ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബാ​ബു​ൽ സ​ലാം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ എ​റ​യ​സ്സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചെ​മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ല​ത്തീ​ഫ് തെ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, മു​ബ​ശ്ശി​റ മു​സ്ത​ഫ, നാ​ജി​യ, ഷി​ബു ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ മാ​റാ​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ വ​ഹാ​ബി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ആ​യി​ഷ സ​മീ​ന​ക്കും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ത​ല​കാ​പ്പ്, റ​ഷീ​ദ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, സൈ​ദ് മാ​റാ​ക്ക​ര, കെ.​കെ റാ​ഷി​ദ്, പി.​വി ഷെ​രീ​ഫ് ക​രേ​ക്കാ​ട്, സി.​കെ മു​സ്ത​ഫ, അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ, ടി.​പി ഷെ​രീ​ഫ്, റ​സാ​ഖ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് പൊ​ന്മ​ള എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി അ​ഷ്റ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് വെ​ളേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campaignHumsafarGulf UAE
    News Summary - Humsafar organized a membership promotion campaign
    Similar News
    Next Story
    X