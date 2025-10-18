Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 8:26 AM IST

    ‘ഹംസഫർ’ അംഗത്വ പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ

    ‘ഹംസഫർ’ അംഗത്വ പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ
    ‘ഹം​സ​ഫ​ർ’ അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര

    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സ്വാ​ന്ത​ന​മേ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​റും ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ‘​ഹം​സ​ഫ​ർ’ അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മി​ഥി​ലാ​ജ് സ​മീ​റി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ജി​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ർ​ഫ്രാ​സ് പ​ട്ടേ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ അ​ഫ്സ​ൽ മൊ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ആ​ർ ഹ​നീ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സു​ബൈ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല ഫൈ​സ​ൽ, മു​ഹ്‌​സി​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം വാ​തു​ക്ക​ൽ, പി.​ഡി നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സി.​എ ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ര, ഹ​സൈ​നാ​ർ ബീ​ജ​ന്ത​ടു​ക്ക, സി​ദ്ദീ​ഖ് ചൗ​ക്കി, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, റ​ഫീ​ഖ്, ആ​സി​ഫ് ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി, കെ.​പി അ​ബ്ബാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ​ഫൂ​ർ ഊ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - ‘Humsafar’ membership promotion campaign
