Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 7:47 AM IST

    ഹം​സ​ഫ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഹം​സ​ഫ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി ഹം​സ​ഫ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീ​മാ​യ ഹം​സ​ഫ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് മ​ണ്ഡ​ലം ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പൊ​ട്ട​ങ്ക​ണ്ടി അ​ബ്ദു​ല്ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബു​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​രു​ന്ന​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ. ​മൊ​യ്തു പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്ദാ​ദ് മൂ​ഴി​ക്ക​ര, പൊ​ട്ട​ങ്ക​ണ്ടി ശ​രീ​ഫ്, മ​ജീ​ദ് പാ​ത്തി​പ്പാ​ലം, മു​നീ​ർ പാ​നൂ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ൻ​റ്, മൊ​യ്തു വ​യ​രോ​ളി​ൽ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഫീ​ക്ക് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​വി ഇ​സ്മ​യി​ൽ, സ​ലാം എ​ലാ​ങ്കോ​ട്, അ​ലി പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ ക​ള​ത്തി​ൽ പൊ​യി​ൽ, ന​ന്മ​ക്ക​ണ്ടി അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷ​ക്കീ​ൽ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ക​ട​വ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​ക്കീ​ല സ​ഗീ​ർ, റാ​ബി​യ ബ​ഷീ​ർ പാ​റാ​ട്, റ​ഹീ​മ പി.​പി, ആ​യി​ഷ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, ജു​സ്ന വി, ​ഷ​റീ​ന സ​ലീം, ഷം​സി​യ ഷ​രീ​ഫ്, ഹ​ഫീ​ല താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ടി.​കെ. റ​യീ​സു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​റാ​ജ് ചെ​റു​വാ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

