ഹംസഫർ പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: സംസ്ഥാന കെ.എം.സി.സിയുടെ വെൽഫെയർ സ്കീമായ ഹംസഫർ പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൊട്ടങ്കണ്ടി അബ്ദുല്ല നിർവഹിച്ചു. അബുഹൈൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് മരുന്നൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ. മൊയ്തു പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു.
സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി.കെ. ഇസ്മയിൽ, ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സൈനുദ്ദീൻ ചേലേരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്ദാദ് മൂഴിക്കര, പൊട്ടങ്കണ്ടി ശരീഫ്, മജീദ് പാത്തിപ്പാലം, മുനീർ പാനൂർ റസ്റ്റാറൻറ്, മൊയ്തു വയരോളിൽ, വെൽഫെയർ സ്കീം ജില്ല ചെയർമാൻ റഫീക്ക് കല്ലിക്കണ്ടി, കെ.എം.സി.സി ജില്ല ഭാരവാഹികളായ പി.വി ഇസ്മയിൽ, സലാം എലാങ്കോട്, അലി പേരാവൂർ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ ബഷീർ കളത്തിൽ പൊയിൽ, നന്മക്കണ്ടി അഹമ്മദ്, ഷക്കീൽ പെരിങ്ങത്തൂർ, ബഷീർ കടവത്തൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വനിതാ കെ.എം.സി.സി ജില്ല മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ ഷക്കീല സഗീർ, റാബിയ ബഷീർ പാറാട്, റഹീമ പി.പി, ആയിഷ അബ്ദുസ്സമദ്, ജുസ്ന വി, ഷറീന സലീം, ഷംസിയ ഷരീഫ്, ഹഫീല താജുദ്ദീൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ടി.കെ. റയീസുദ്ദീൻ സ്വാഗതവും സിറാജ് ചെറുവാഞ്ചേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
