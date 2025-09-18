Begin typing your search above and press return to search.
    മനുഷ്യത്വവും മൂല്യബോധവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു -സമദാനി

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    മനുഷ്യത്വവും മൂല്യബോധവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു -സമദാനി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഉ​ന്ന​തി പ്രാ​പി​ച്ചെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വും മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഡോ.​എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി. അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ര്‍ സം​ഘി​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ‘തി​രു​ന​ബി: സൗ​മ്യ​ച​രി​തം മ​നു​ഷ്യ​കു​ല​ത്തി​ന് ക​രു​ണ​യു​ടെ ശാ​ശ്വ​ത​പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ പെ​രു​കു​മ്പോ​ഴും ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക അ​ധഃ​പ​ത​ന​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യി​ല്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ വി​വ​ര​വും വി​വേ​ക​വും കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളേ​യും തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ര്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പ​ത്മ​ശ്രീ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഓ​രോ ഏ​ടു​ക​ളും ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് യൂ​സു​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും സ്പ​ര്‍ശി​ച്ച ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​സ​ന്ദേ​ശം സ​മ​ഗ്ര​മാ​ണ്. നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു വ്യ​ക്തി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട എ​ന്തെ​ല്ലാ​മു​ണ്ടോ, അ​തെ​ല്ലാം സ്വ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ പാ​ലി​ച്ച് മാ​തൃ​ക കാ​ട്ടി​യ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ ജീ​വി​തം മു​ഴു​വ​നും പാ​ഠ​മാ​ണ് -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ര്‍ ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യു. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഫാ​റൂ​ഖി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്ല സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ത്മീ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ അ​ഭി​ലാ​ഷ് ഗോ​പി​ക്കു​ട്ട​ന്‍പി​ള്ള, അ​ബൂ​ദ​ബി കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷു​ക്കൂ​റ​ലി ക​ല്ലു​ങ്ങ​ല്‍, സെ​ന്റ​ര്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍, വി.​ടി.​ബി. ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ര്‍ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ന​സീ​ര്‍ രാ​മ​ന്ത​ളി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalamAbu Dhabi Indian Islamic Center
    News Summary - Humanity and sense of values ​​are being lost - Samadani
