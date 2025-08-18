Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:59 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്​ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​തു​ജീ​വി​തം

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​പ്ലോ​മ​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി
    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്​ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​തു​ജീ​വി​തം
    cancel

    ദു​ബൈ: ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ൽ മി​ക​ച്ച ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രി​ക്കെ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട്​ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ൻ ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​തു​ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്തു. പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ ശേ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​യാ​ൾ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഡി​പ്ലോ​മ​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ പേ​ര്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്‍റെ അ​തി​ജീ​വ​ന ക​ഥ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    മി​ക​ച്ച ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രി​ക്കെ ഒ​രു ക്ല​ബി​ൽ സ്ഥാ​നം നേ​ടി​ത്ത​രാ​മെ​ന വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ ഇ​യാ​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ്​ വ​ഴി യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​മെ​ന്നും അ​വി​ടെ മി​ക​ച്ച ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്​​ദാ​നം.

    കൈ​യി​ലു​ള്ള പ​ണം ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ ഏ​ജ​ന്‍റി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യം വി​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​യാ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന്​ പി​ന്നീ​ട്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ടു​ത്ത പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​ഘം കൊ​ല ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത്​ വ​ഴി ദു​ബൈ​യി​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത ഇ​യാ​ളെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്​ വി​രു​ദ്ധ സ്​​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്​ ഡി​പ്ലോ​മ​ക്ക്​ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്​​തു. കോ​ഴ്​​സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഇ​യാ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്​ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​തി​ർ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ത​ന്‍റെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​റി​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ്​ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്​ ത​ട​യാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ല​റി​യാ​ൻ പ​ഠ​നം ത​നി​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:human traffickingUAE Newsdubai lifegulf news malayalam
    News Summary - Human trafficking survivor finds new life in Dubai
